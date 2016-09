Una ampliació a mig camí

L'Espanyol va tancar ahir l'ampliació de capital. Una acció que es va produir un cop acabat el termini de la segona i darrera fase de subscripció d'accions en l'ampliació aprovada per la junta general extraordinària d'accionistes del 30 de juny del 2016.

L'ampliació proposada era de 150 milions d'euros com a màxim mitjançant l'emissió de 25 milions de noves accions a un preu de 6 euros per unitat. L'ambició era arribar a aquesta xifra o, com a mínim, superar la barrera dels 100 milions d'euros, però el conjunt blanc-i-blau s'ha quedat en un terme mitjà i actualment el capital social de la SAD queda establert en 77.641.596 euros i dividit en un total de 12.940.266 accions propietat dels 9.395 accionistes que té en el dia d'avui l'entitat.

En aquest sentit, l'ampliació de capital, de manera estricta, es va tancar amb l'emissió d'un total de 12.533.625 noves accions, que suposen un augment de 75.201.750 euros del capital social. Aquestes xifres finals es van assolir mitjançant aportacions dineràries dels accionistes per valor de 6.088.674 euros i per compensació de crèdits del grup Rastar per un total de 69.113.076 euros.

És indiscutible que aquesta maniobra econòmica situa el club blanc-i-blau en una altra dimensió que no podia somiar fa només un any, quan estava obligat a vendre els seus millors actius per les urgències econòmiques, i en aquests termes expressava la seva satisfacció el club mitjançant un comunicat. “Amb aquesta operació l'entitat ha guanyat clarament en solidesa econòmica i, amb aquesta, en eficiència financera”, i anava més enllà en les energies que dóna aquesta nova realitat econòmica a tots els nivells. “El consell d'administració certifica que, amb els resultats d'aquesta ampliació, l'entitat es troba en la millor situació economicofinancera des de la transformació en SAD l'any 1992.” L'entitat blanc-i-blava creu que des d'ara el club té l'embranzida suficient que “marca definitivament el camí per al creixement esportiu, social i econòmic que busca el nou projecte del RCD Espanyol”.

Tot i això, l'entitat haurà de continuar treballant de valent per anar fent evolucionar el seu nou projecte a mitjà i llarg termini ampliant les sinergies amb la Xina, font principal de creixement en volum de massa social, i millorar en el terreny del màrqueting, i la via més important és aconseguir el tan desitjat naming right.