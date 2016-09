David López, la nova referència defensiva

L'Espanyol ha passat mig mercat buscant centrals per fortificar la defensa. Ciani, Roco i Álvaro González van marxar i el club es va reforçar amb l'arribada de Demichelis i Diego Reyes. La línia de contenció continua coixa perquè es volia incorporar un central més a l'estiu, al marge del dèficit al lateral dret per la marxa d'Arbilla, que no va ser coberta. Fins ara Quique Sánchez Flores ha optat per solucions imaginatives per solucionar el trencaclosques defensiu. Ho ha fet al lateral esquerre, on ha jugat Víctor Sánchez en els tres últims partits, a excepció del Sánchez Pizjuán, on va jugar Rubén Duarte. El tècnic no va quedar satisfet amb el rendiment de l'andalús i ha donat la titularitat al mig rubinenc contra el Màlaga, la Real Sociedad i el Madrid. “Intento acostumar-me a aquest nou rol. Intento fer-ho al màxim de bé possible i que es creï poc perill per la meva banda. Em toca ser intens. Al final no tinc res més a fer que ser així. No tinc la qualitat ni la tècnica d'altres i em toca treballar”, explicava Víctor Sánchez.

Lluny de quedar-se aquí amb les sorpreses, Quique Sánchez Flores continua inventant noves solucions i un altre migcampista s'ha convertit en els últims dos partits en la referència defensiva. Parlem de David López. El santcugatenc es va estrenar de central a Anoeta, on va fer un bon partit. El tècnic va quedar prou satisfet i va apostar per deixar-lo a l'eix contra el Madrid. Un duel de màxima exigència que David López va superar. “M'està causant molt bones sensacions en defensa i no el puc moure ara. Ho sento pels altres”, afirmava Sánchez Flores després del partit contra els blancs. Ara mateix David López, fitxat per fortificar la medul·lar, s'ha convertit en el nou central de referència blanc-i-blau i repetirà titularitat demà a Pamplona. Un fet que no estava en el full de ruta previst i que de ben segur ni s'imaginava el mateix implicat. L'aposta inicial de fer-lo jugar allà va ser motivada per l'aturada de seleccions. Quique no va poder disposar durant dotze dies dels internacionals Óscar Duarte, Demichelis i Diego Reyes. El de Costa Rica, que va fer tota la pretemporada amb l'equip, és el triat per acompanyar el de Sant Cugat. Demichelis i Diego Reyes, que van arribar al final del mercat, han d'esperar l'oportunitat. L'argentí encara no ha debutat i Diego Reyes ho va fer uns minuts contra el Madrid però jugant de pivot defensiu, una posició que ja coneix amb la seva selecció i on va jugar molts partits amb la Real Sociedad el curs anterior.

Ara els papers estan canviats i Diego Reyes té més possibilitats de jugar de mig que no pas de central. Un procés a la inversa del que està vivint David López. “No sóc el central de l'Espanyol. Hi ha molts centrals”, explicava el de Sant Cugat, que està en ple procés d'aprenentatge. “És una posició pràcticament nova per a mi i m'estic adaptant encara. Intento assolir els conceptes com més de pressa millor. Estic disposat a fer el que el tècnic i l'equip necessitin i intentaré fer-ho tan bé com pugui”, assumia amb humilitat aquest mig que està vivint la seva metamorfosi en central. En qualsevol cas, la situació no deixa de ser kafkiana. David López ha passat al davant de Demichelis i Diego Reyes. Quique és d'aquells tècnics que valoren el rendiment diari. Va partit a partit. I si queda satisfet amb un jugador no sol fer marxa enrere fins que funciona. Vist això, el període de David López com a central pot anar més enllà de tres partits i si va evolucionant en la seva concepció de defensa podríem veure'l durant molts més partits actuant a l'eix central.

D'altra banda, David López es va sumar a les veus del vestidor que demanen paciència amb el nou projecte tot i no haver aconseguit encara la primera victòria en la lliga. “No ens hem de tornar bojos. Sabem que el calendari que hem tingut fins ara no ha estat fàcil. Hem perdut contra el Sevilla i el Madrid. L'únic partit que fa mal és el del Màlaga, que s'havia de guanyar. Però estic segur que si mantenim el nivell que hem mostrat en els últims partits la victòria arribarà a Pamplona”, va subratllar el santcugatenc.