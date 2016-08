David López és el vuitè

David López Silva (1989, Sant Cugat del Vallès) es va convertir ahir en el vuitè fitxatge de la temporada 2016/17 en clau blanc-i-blava. El migcampista torna, dos anys després, al seu club de formació. El de Sant Cugat va ser víctima de la política econòmica del passat. Fa dos estius el Nàpols, entrenat per Rafa Benítez, es va fixar en les bones prestacions i sentit tàctic en la medul·lar. A canvi de cinc milions d'euros va enfilar el camí cap al país transalpí. Ara David López torna a l'Espanyol amb un contracte de quatre temporades amb una cinquena d'opcional depenent del rendiment esportiu. El futbolista va passar ahir al matí la revisió mèdica i poc després ja va signar el nou contracte en presència del president, Chen Yansheng, que va arribar en les darreres hores procedent de la Xina i que presenciarà en directe el primer partit de lliga al RCDE Stadium contra el Màlaga.

L'arribada de David López no ha estat gens fàcil. El futbolista ha passat moments de molta incertesa i ben segur que aquestes darreres setmanes no les oblidarà en tota la seva vida. El futbolista era cobejat pel Betis, que el tenia com una de les seves primeres opcions per reforçar la medul·lar. David López no veia amb mals ulls jugar a Sevilla, però tot va canviar quan va saber que l'Espanyol el volia recuperar per al seu nou projecte. Llavors la seva prioritat absoluta va ser tornar a vestir-se de blanc-i-blau. Les negociacions han estat molt difícils i el president del Nàpols, Aurelio de Laurentiis, va anar fent les seves fins a acabar la paciència dels dirigents blanc-i-blaus, que van llançar la tovallola per David López fa quinze dies. El futbolista va decidir llavors sospesar el fitxatge pel Betis. Un nou gir argumental propiciat pel dirigent cinematogràfic va vessar la paciència del conjunt andalús després de sis dies esperant el transfer definitiu del migcampista. David López va agafar les regnes de la negociació i es va plantar davant de De Laurentiis. O anava a l'Espanyol o es quedava sense venda. Al final David López va fitxar ahir per l'Espanyol i els catalans pagaran al voltant de 4,5 milions d'euros, que pagaran en dotze mensualitats.

La presentació del futbolista serà dilluns que ve a les 13 h al RCDE Stadium i un quart més tard els aficionats, que hi podran accedir per la porta 21 de l'estadi, podran saludar el nou jugador blanc-i-blau, que sortirà al terreny de joc a fer-se les primeres fotografies vestint ja de blanc-i-blau.

Medul·lar sòlida

L'arribada de David López multiplica la competència a la medul·lar, on Quique Sánchez Flores ja disposa de Diop, Javi Fuego i Víctor Sánchez, més el jove del filial Marc Roca. Cinc homes per dos llocs. Caldrà veure si fins d'aquí al final es produeix alguna sortida com la de Diop, que ha rebut alguna oferta per marxar de la Bundesliga.