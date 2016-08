Més llenya a València

Se li acumulen els problemes, a Pako Ayestaran. Amb Mustafi camí de Londres per incorporar-se a l'Arsenal i amb Paco Alcácer a les grades d'Ipurua esperant per tancar la seva arribada al Barça, el València va encaixar la segona derrota de la temporada que l'ha fet dormir cuer aquesta passada matinada. Aquesta vegada, el conjunt xe va caure derrotat a causa d'un penal per unes mans d'Abdennour dins l'àrea. Malgrat que Ryan va encertar la intenció de Pedro León, el mitjapunta murcià va aprofitar el rebuig per donar la victòria a l'Eibar i enervar Ayestaran. “Ens expliquen un reglament que després no s'aplica. No sé com ha pogut assenyalar el penal”, va lamentar el tècnic.