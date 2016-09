El City de Pep s'imposa al United de Mou

El City ha guanyat el United en el derbi de Manchester, que s'ha disputat aquest dissabte a Old Trafford (1-2). Ha estat un nou cara a cara entre Pep Guardiola i José Mourinho, en la primera cita de tots dos en la Premier, i ha estat l'entrenador català qui ha obtingut el triomf.

Els jugadors del City han consolidat així el seu lideratge en la competició anglesa, en què compten els partits per victòries: quatre. El seu rival avui, carregat de grans jugadors, encara no mostra una determinació clara per imposar el seu joc.

Guardiola i Mourinho s'han mostrat fidels als seus principis. La possessió de la pilota l'ha tingut bàsicament l'equip visitant, amb David Silva marcant el ritme i la direcció del partit.