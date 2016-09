Lirola desferma un huracà

Tot Bilbao ja coneix el Sassuolo. Debutant a Europa, el club de l'Emília-Romanya ja fa temps que s'ha consolidat com un dels projectes de la història del futbol italià, sustentat pels diners del seu propietari, l'empresari i químic Giorgio Squinzi, i per una estructura molt ben dissenyada. Un Vila-real versió transalpina que ahir va acabar atropellant un Athletic altament vulnerable.

I tot ho va desfermar el català Pol Lirola. Cedit per la Juve, amb qui el Sassuolo té unes relacions immillorables, el lateral sorgit del planter de l'Espanyol tot just jugava el seu segon partit amb la samarreta neroverde i va començar a deixar constància de la seva potència amb una conducció espectacular, deixant en el camí tres jugadors de l'Athletic i definint amb l'esquerra davant la sortida de Iago Herrerín.

L'Athletic, ahir amb alguna rotació, es va desfer amb el gol i el Sassuolo, un equip molt equilibrat i amb jugadors ràpids i esmunyedissos, ho va castigar. El francès Defrel, aprofitant un regal de San José, va afegir el segon i un altre dels talentosos del conjunt neroverde, Politano, va tancar el partit amb un xut al pal curt d'Herrerín, i va accentuar els dubtes d'aquest inici de temporada de l'Athletic.

Una errada d'Alfred N'Diaye va permetre al Zuric avançar-se al Madrigal només de començar i hipotecar l'estrena del conjunt de la Plana Baixa. Però l'equip de Fran Escribà va reaccionar amb eficiència gràcies a una bona versió d'Alexandre Pato. El brasiler va restablir la igualtat amb una bona definició i va construir la jugada del segon, obra de Jonathan Dos Santos, que va assegurar els punts per als groguets abans del descans.

Les rotacions de José Mourinho no van fer efecte i el Manchester United va acabar naufragant a Rotterdam. Amb Rooney mirant-s'ho des de Manchester i Ibrahimovic d'entrada des de la banqueta, els red devils van ser incapaços de recuperar-se de la derrota en el derbi i accentuen la seva indigestió. Amb el seu equip força encallat, Mou va intentar agitar el partit donant entrada al mateix Ibra quan faltava mitja hora per al final. Però el suec, que va entrar en el partit juntament amb Ashley Young i Memphis Depay en un triple canvi, no va tenir influència en el partit. Sí que va acabar pesant el formidable migcampista del Feyenoord Tony Vilhena, que, venint des del darrere, va acabar reblant una passada enrere de Dirk Kuyt. El United, força desdibuixat, va encaixar la segona derrota en menys d'una setmana.

A San Siro, l'Inter també va accentuar les turbulències de l'inici de curs perdent contra pronòstic contra el campió israelià, el Hapoel Beer Sheva (0-2). Els neroazzurri acumulen dues derrotes, un empat i tan sols una victòria en partits oficials aquesta temporada.