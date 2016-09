El United de Mourinho, en crisi després de la tercera derrota consecutiva

El Manchester United de José Mourinho està en crisi després de patir la seva tercera derrota consecutiva, aquest cop davant el Watford per 3 a 1. L'equip de Mourinho s'allunya del liderat de la Premier i ja se situen a sis punts del Manchester City de Pep Guardiola.

El Watford, que no havia començat excessivament bé en el campionat en aconseguir 4 dels 12 punts possibles, ha descol·locat completament al Manchester United amb l'esquema de joc imposat per l'entrenador italià Walter Mazzarri.

Els red devils del tècnic portuguès sembla que no s'han adaptat al nou canvi de sistema i davant la bona actuació dels del nord de Londres no han pogut evitar una nova derrota. Capoué ha estat l'autor del primer gol, Rashford ha empatat per al United, Zúñiga ha marcat el 2-1 i Deeney, de penal, el gol definitiu (3-1).