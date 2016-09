El Barça B té més encert en un duel de filials obert

El Barça B, un dels equips que ha començat més en forma, i el Vila-real B, un dels millors del curs passat, prometien un duel atractiu, i no van decebre. El filial blaugrana va ser el que va tenir més encert en un partit obert i de transicions ràpides, d'atacs verinosos i defenses tremoloses, i es va endur els tres punts gràcies al definitiu gol de Xemi en el minut 91. El filial blaugrana ja té nou punts en tres partits. Tot i la decepció de perdre Carlos López per lesió en la primera jugada, el Vila-real B va començar millor i no va trigar a fer el primer gol, en un córner en què Pau Torres es va avançar a la rereguarda local. El Barça B, però, va començar a rutllar, amb possessions pacients i buscant Aleñá i Perea per trencar la defensa. En una acció de fe i pressió, Nili va fer l'empat. Abans del descans, el visitant Cantalapiedra va tenir una gran ocasió davant Suárez. També va ser boníssima i també dels visitants la primera oportunitat de gol del segon temps, desaprofitada per Carlos Martínez. Van ser uns minuts desafortunats del davanter català dels grocs, que va marcar de rebot a la seva porteria. Carlos Martínez, però, es va refer de tot plegat marcant, atent i oportunista, el 2-2. Com que el partit havia tingut poca treva, els dos equips van arribar cansats al final, tot i que el Barça B va treure forces per avisar Cantero amb les ocasions de Perea i Mujica i per guanyar gràcies al gol de cap de Xemi en un córner.