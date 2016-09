“Tenim personalitat i no ens deixem intimidar”

El salt històric de categoria que ha fet el Reus aquest any ha permès que algun dels seus futbolistes tastin per primer cop la segona A. És el cas del seu porter, Edgar Badia (Barcelona, 11-02-1992), que ha mantingut l'estatus de titular i, amb tres bones actuacions, ha estat clau en el bon inici de l'equip. Estrenar-se en la LFP, amb tot, és un anhel fet realitat i un premi per a un jugador que va viure dues grans decepcions –amb 9 anys, el Barça el va descartar per l'altura i, a l'Espanyol, va tenir la mel de primera divisió a la boca, però no va tenir l'oportunitat– i que, malgrat això, ha perseverat.

Estrena a segona A, tres partits, 5 punts i cap derrota. Quin estat d'ànim hi ha al vestidor?

Estem contents. El fet de ser debutants i un dels equips amb jugadors menys experimentats en la categoria no ens està afectant. Competim bé i estem satisfets. Sabem que seguint aquest camí les coses aniran bé.

El Reus ha estat un equip valent. No es va arronsar a Santander en el ‘play-off', i no ho ha fet ara a Son Moix ni a Getafe. Tenir caràcter és important, no?

Tenim personalitat i atreviment, i no ens deixem intimidar en estadis que causarien respecte a certs jugadors. Durant la setmana preparem molt els partits, i arribem sabent molt bé el que hem de fer. Sabem que tenint aquesta personalitat les coses funcionen.

Veient el calendari que han tingut, els sorprèn acumular ja 5 punts?

Sempre tens la incertesa de saber com serà l'adaptació a la categoria i com s'acoblaran les noves peces, però nosaltres sempre aspirem a tenir el màxim nombre de punts. Sobretot perquè hem demostrat que estem capacitats per competir contra qualsevol.

Han viscut un canvi de rol. De favorits a 2a B a debutants a 2a A, i de tenir la responsabilitat de portar la batuta a haver de protegir-se més. Com ho porten?

Quan puges de categoria ja saps que el teu rol no serà el mateix i t'hi has de conscienciar. Això sí, tampoc no crec que ens hagi costat gaire, perquè a segona B ja érem molt sòlids i tota aquesta feina després es nota. Sabem que ara, a segona A, molts cops haurem d'intentar tenir el control del partit sense disposar de la pilota.

Parli'm de la seva experiència. Vostè és dels debutants a segona A. Com ha viscut aquest salt?

Estic content perquè he començat bé la temporada, i estar en aquesta categoria és una oportunitat per a mi. He treballat molt per jugar a segona A i ara espero consolidar-m'hi.

Ha picat pedra a segona B uns quants anys. Es valora més, així, el canvi de categoria?

Jo vaig fer l'aposta de venir al Reus per jugar a segona A, fent un pas enrere, ja que semblava que a través d'un filial tot fos més ràpid. I ha sortit bé. Tots els jugadors que debutem venint de segona B afrontem els partits recordant tot el que hem hagut de passar per arribar fins aquí. Això et dóna un punt de motivació extra.

Vostè és un perfil atípic en la LFP, en què la majoria de porters tenen una gran envergadura. Sembla que els més menuts hagin de treballar més per arribar a l'elit...

En el futbol sempre hi ha tendències, i ara hi ha la preferència que els porters siguin alts. Però això està canviant, hi ha força exemples en la Lliga de Futbol Professional, com és el cas del porter de l'Almeria [Casto], que no és gaire alt, i el de l'Oviedo, José Carlos. També hi ha Diego Alves, del València... És cert que hi ha portes que se't tanquen directament per l'alçada, però és per les modes que hi ha en el món del futbol.

El seu entrenador de porters, Yvan Castillo, el veu preparadíssim per a la segona A i destaca el valor de molts altres atributs més importants que l'alçada...

A banda de la moda de l'altura, també n'hi ha d'altres, com que el porter tingui un bon joc amb els peus, fet que es treballa i que és una de les meves virtuts. També et demanen que estiguis ben posicionat respecte a la defensa, que basculis amb l'equip, que t'anticipis a les jugades... Mira, es valora molt l'alçada pel joc aeri, però en aquest sentit els porters que som més baixets el que fem és treballar el posicionament previ i intentem ser valents en les sortides. Crec que cal canviar la percepció de la gent, perquè els porters de menys alçada, treballant, no tenim cap desavantatge.

Aquest estiu ha arribat Jordi Codina, amb molta experiència a primera, i de moment vostè es manté en l'onze. Ha arribat a témer per la titularitat?

Era evident que em portarien competència, ja que hem pujat a una categoria molt exigent i llarga, però, com cada any que me n'han portat, jo he seguit treballant, he fet una bona pretemporada i de moment tinc la confiança del mister, que ja em coneix dels últims anys. No he temut per la titularitat. Amb el Jordi, a més, hem encaixat molt bé i treballem molt bé plegats. M'ha donat molt de suport, i li ho agraeixo.

Codina té molta experiència. El que ell li explica a vostè li deu anar d'allò més bé, no?

Sí. Moltes de les experiències que nosaltres viurem per primer cop ell ja les ha viscut, i això és un plus. Abans dels partits dóna bons consells, i durant la setmana treballa molt bé. Tal com he comentat, ens donem suport molt l'un a l'altre i, jugui qui jugui, enguany tots dos serem importants per a la plantilla.