Atrapats a El Collao

Havent jugat més d'una hora de partit amb un home menys, amb un 2-0 en contra i afectats mentalment per l'arbitratge, el Barça B va fer l'impensable. Va aconseguir empatar un partit que l'Alcoià creia tenir controlat gràcies a la seva duresa i les contínues aturades. Però els blaugrana ho van deixar escapar quan, mig minut després de l'empat, Gato va aprofitar la feblesa defensiva i va clavar la pilota a l'escaire per deixar els punts a El Collao. Mujica va tenir als seus peus l'oportunitat de canviar el partit (2') amb una ocasió immillorable però qui ho va fer va ser Lax Franco. L'àrbitre va assenyalar penal (18') en una acció en què Xemi va atropellar un rival quan intentava fer un refús i va expulsar el sempre impetuós Fali (20') per haver posat la mà a la cara un rival un minut després de ser amonestat per intentar despistar el llançador del penal. Els blaugrana no van aparèixer en tota la primera meitat, que es moria amb els blaugrana intentant assimilar el cop moral mentre l'Alcoià utilitzava la duresa per aturar el partit. Gerard López va intentar canviar la dinàmica en el segon temps, però va debilitar el mig del camp i els blaugrana van encaixar el segon gol en una altra acció individual de Jony Ñíguez. Quan el tècnic va recol·locar les peces –amb un grapat de juvenils al terreny de joc– va començar la bogeria. Mario Fuentes va fer entrar a la pròpia porteria un córner xutat per Aleñá i, poc després, el debutant Guillemenot va fer l'empat aprofitant una centrada des de la dreta. Però només 30 segons després, Gato va establir el 3-2 definitiu.