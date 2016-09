No es pot remuntar cada dia

Inspiració groga

Tot i que el Nàstic va transmetre superioritat en el primer temps, després de la represa tot va canviar. L'Alcorcón no volia decebre els seus i va fer un pas endavant. Al canvi d'actitud dels grocs, s'hi va afegir que els grana es van veure aclaparats. L'equip estava descentrat i els de casa no van desaprofitar l'avinentesa. Així, després d'avisar amb un parell de rematades franques de David Rodríguez que van topar amb Xavi Molina i Saja i un xut creuat de Pablo Pérez, va arribar el clatellot. En una jugada que no tenia gaire perill aparent, Fede Vega va poder rematar en dues ocasions dins l'àrea i va acabar sorprenent Saja. Minut 67 i tocava remar contra corrent. El gol de l'Alcorcón va esperonar el Nàstic, que tot just després va tenir l'empat a tocar amb una rematada de cap de Stephane Emaná, que va salvar bé el porter local. Els grana van posar tota la carn a la graella, però acumular atacants no va resultar i, perduts enmig de la precipitació, el gol per empatar que havia arribat en altres cites no va fer acte de presència.

El caràcter és un intangible que té un valor enorme en futbol. Però és un argument que, per si sol, no funciona. La força mental et pot donar punts un dia o dos. Fins i tot tres. Però tard o d'hora necessitaràs alguna cosa més per sumar. Ho sap el Nàstic, que després d'empatar tres partits seguits igualant resultats desfavorables, ahir va perdre. L'inici i el nus del guió van tenir un paral·lelisme amb el de les primeres tres funcions de lliga, amb una cleca en contra, però el desenllaç va canviar a pitjor. No hi va haver reacció. El gol de Vega en el minut 22 del segon temps va ser definitiu. Cada partit és un món i és de justícia dir que, a diferència de les primeres cites de lliga, el Nàstic va mostrar una versió molt millorada de si mateix en el primer temps. Conscients que l'Alcorcón és un equip que explota les seves armes a través de la verticalitat, els grana van acaparar el control de la pilota i van dominar. Amb Gerard Valentín i Mossa pujant amb criteri com sempre per les bandes, Àlex López oferint-se amb més confiança a la punta i un mig del camp que comença a rutllar, el conjunt grana va protagonitzar un grapat de jugades ofensives de mèrit. Per desgràcia, va faltar allò que es tradueix en punts: l'encert. No hi va haver manera. I això que ho van intentar Àlex López amb un xut forçat i Juan Muñiz amb un parell de faltes. Dmitrovic no es va deixar intimidar. Així, de gols, res de res. De fet, l'Alcorcón tampoc no es va quedar de braços plegats i Óscar Plano, en el 43, va estar a punt de sorprendre tothom amb una canonada que va marxar acaronant la fusta del pal. Es va arribar al descans amb el 0-0, però amb la sensació que, persistint, el Nàstic guanyaria.