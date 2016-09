Toro (15') i l'esforç defensiu deixen els punts al Narcís Sala

SANT ANDREU: Segovia, Méndez, Juanma, Noguera, David López, Jorge Muñoz, Alcover, Arjona (Santolalla, 84'), Luismi (Dani Guerrero, 74'), Toro i Sekou (José, 72').CASTELLDEFELS: Manu Martín, Juanito (Cervantes, 79'), Javi Calvo, Marc, Toti, Jaume, Oscar, Ion (Jairo, 57'), Gustà (Maldonado, 57'), Contreras i Adri.GOL: 1-0 (15') Toro.ÀRBITRE: López Morente. T.G.: Als locals Alcover i Guerrero; als visitants Oscar, Maldonado, Marc i Javi Calvo.PÚBLIC: Uns 700 espectadors al Narcís Sala.COMENTARI: El Sant Andreu va recuperar el camí de la victòria gràcies a una diana de David Toro i a la feina defensiva que va fer l'equip durant tot el matx. El Castelldefels es va tornar a mostrar com un equip combatiu però, una jornada més a domicili, una errada pròpia va condemnar l'equip mariner. L'única badada a l'hora de protegir la porteria local va ser just començar el partit amb una falta rematada per Marc i que Segovia va acabar refusant. A partir d'aquí, els d'Azparren van tenir més domini i van conduir el partit cap a la victòria gràcies a un xut llunyà de Toro sobre el qual Manu hauria pogut fer més. La resta de partit va ser molt igualat sense que cap dels dos equips tingués oportunitats clares més enllà d'accions polèmiques a l'àrea local i d'un xut de falta d'Alcover que el travesser va refusar.

g. pérez