La vulnerabilitat té un preu

SIGNE VISITANT L'Almería va arrencar millor, va tenir el Girona sota control i es va avançar (28')

EL DESLLORIGADOR MINUT A MINUT:

3' L'àrbitre aplica la llei de l'avantatge a favor de l'Almeria i el xut final de Ramon Azeez, molt centrat, el bloca Bounou sense problemes..

6' Borja García executa una falta al segon pal, on Alcalá s'aixeca més que ningú i posa la pilota al mig perquè Juanpe, també de cap, remati, però ho fa massa centrat, a les mans de Julián.

11' Córner que cargola Borja García i Julián bloca amb dificultats, després que Sandaza intenti pentinar la pilota.

12' Borja obre de primeres per a Aday, que opta per no centrar i acaba xutant de manera molt i molt desviada.

16' LAlmeria surt al contraatac després d'un córner a favor del Girona, amb Antonio Puertas conduint la pilota i buscant una passada que hauria deixat Pozo tot sol davant Bounou però que Pere Pons, l'últim home, acaba tallant providencialment amb l'esperó.

22' Gran canvi de joc de Borja García per a Sandaza, que després d'un bon control prova de xutar però ho fa de manera massa desviada.

27' Portu obre per Cifu,que guanya la línia de fons i envia una centrada perillosíssima que ni Sandaza ni Cristian Herrera endevinen a l'hora de rematar-la. La pilota es passeja per l'àrea petita.

28' 0-1. Fidel executa ràpidament una falta per Pozo i aquest envia una centrada mil·limètrica per a Quique, que s'aixeca de cap i supera Bounou amb una rematada inapel·lable que entra per l'escaire curt.

31' Centrada boníssima de Cifu des de l'extrem dret i rematada de cap de Sandaza, tot sol i en immillorable posició, que es perd alta.

39' 1-1. Portu divideix molt bé la zona i fa una passada interior perfecta per a Pere Pons que remata de primeres i la pilota entra a la xarxa després de tocar el pal dret de la porteria de Julián.

41' 2-1. Aday, marcat per dos rivals, es fa un espai en zona de tres quarts i envia una centrada cargolada a dins l'àrea que Sandaza pentina i allotja la pilota a la xarxa sense que Julián hi pugui fer res. L'Almeria protesta molt la posició del davanter gironí.

46' Gran combinació entre Nano i Fidel que acaba invalidada per fora de joc, quan el primer ja s'havia plantat sol davant Bounou..

47' 2-2. Antonio Puertas rep la pilota, s'endinsa en l'àrea i etziba un xut creuat amb la dreta, que acaba a les xarxes tot i que Bounou arriba a tocar la pilota amb la punta dels dits.

52' Centrada tova però molt tancada de Cristian Herrera, que Julián envia a córner amb moltes dificultats.

65' En una acció de quatre atacants per tres defenses, Longo es precipita i xuta als núvols des de la frontal.

76' Quique, a dins l'àrea, es queda sense angle i prova de sorprendre amb un xut que Bounou atrapa ben situat.

77' 2-3. Quique fa una passada cap a Fidel, que inicia una llarga conducció en paral·lel amb Alcalá, s'endins a l'àrea i supera Bounou amb un xut ras i sec que entra per sota les cames del porter..

82' 3-3. Aday fa una centrada des de la banda, Borja García remata, Julián rebutja i es produeix un monumental embolic a dins l'àrea que acaba amb Longo posant la punta de la bota i marcant..

88' Xut des de la frontal d'Aday que frega la cama d'un rival i la pilota es perd a prop del pal dret de la porteria visitant.

92' Coris cedeix a Granell que envia la pilota al segon pal on Cifu remata de cap en planxa i Borja no arriba a desviar la pilota a les xarxes.

GOLS: 0-1 (28') Quique. 1-1 (39') Pere Pons. 2-1 (41') Sandaza. 2-2 (47') Antonio Puertas. 2-3 (77') Fidel. 3-3 (82') Longo.

ÀRBITRE: Arces Franco, del col·legi asturià. T.G.: als locals Cristian Herrera (17'), Sandaza (54'), Coris (86'), i als visitants Fran Vélez (19'), Nano (44'), Corona (74'), Trujillo (85'). T.V.: Cap.

PÚBLIC: 4.917 espectadors a Montilivi.

DOBLE SOCIETAT Pere Pons (39') i Sandaza (41') van fer bones dues assistències de Portu i Aday

UN MAL CONEGUT Altre cop, els locals van sortir desconnectats en la segona part i va arribar el 2-2 (47')

UN COP MOLT DUR Després que Machín canviés Sandaza i Cristian Herrera, l'Almeria va fer el 2-3 (77')

La inspiració va arribar de sobte i es va passar del 0-1 al 2-1 en només dos minuts

Samuele Longo va fer el 3-3 (82') i el seu tercer gol en la lliga sortint des de la banqueta