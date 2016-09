L'hora de fer-se notar

Si hagués derrotat diumenge passat l'Almeria, el Girona hauria acabat la quarta jornada en zona d'ascens directe. El puntet que va sumar el va acabar situant en el desè lloc, on els de Pablo Machín de moment passen mig desapercebuts. Però com que no hi ha temps per perdre, avui és un dia per fer-se notar. La primera victòria del curs a fora, si s'assoleix, aniria acompanyada d'un salt important en la classificació. El partit a l'Iberostar Estadi no serà ni molt menys un camí de roses, malgrat que el Mallorca tanqui la classificació amb només dos punts. Els de Fernando Vázquez han ofert bones sensacions però han obtingut mals resultats. “Tenen dificultats de cara al gol, tot i que són una molt bona plantilla”, avisa el tècnic del Girona. La falta d'efectivitat dels balears (només un gol en quatre partits) contrasta amb la vulnerabilitat dels gironins (nou gols rebuts). L'un o l'altre posarà cura a aquest mal. “És evident que hem d'intentar aturar aquesta sagnia, però també té molt mèrit que hàgim marcat deu gols”, exposa el tècnic.

Amb Pablo Machín, el Girona ha aconseguit canviar la tendència històrica de ser un equip força feble lluny de Montilivi. Tot i que aquest curs encara no ha guanyat a camp contrari, els números com a visitant dels gironins amb el tècnic de Gómara són espectaculars: 24 triomfs en 51 sortides.

El Mallorca, que va intentar repescar Alfredo Ortuño i no se'n va sortir, ha quedat un pèl orfe al davant. El club balear va entendre's amb Dejan Lekic pel traspàs, però el serbi s'ha lesionat. Vázquez ha apostat per situar Óscar Díaz de fals davanter, amb l'esperança que el madrileny s'acosti a versions com la que va oferir a Lugo o a Miranda. Machín va destacar sobretot el pes dels balears al mig del camp, amb homes molt bregats en el futbol professional. És probable que el tècnic de Gómara decideixi reforçar el centre del camp. A Portu i Borja García els agrada molt despenjar-se cap a l'atac, i Machín busca més equilibri. “ El que m'interessa més és no veure un equip partit, que no se'ns trenqui. Però això ho podem aconseguir amb els mateixos homes amb què hem estat jugant”, va explicar.