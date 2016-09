Tot continua igual

El Lleida i l'Espanyol B van empatar un partit dominat pel conjunt local en el primer temps però que qualsevol dels dos equips hauria pogut guanyar en el tram final. Els blaus allarguen la seva ansietat deixant escapar una victòria a casa, mentre que l'Espanyol B va aconseguir esgarrapar un punt més (i ja en van 5) a domicili, allà on l'any passat es va encallar. El domini dels de Siviero va ser aclaparador en el primer temps. En el minut 6, Doncel ja avisava Rubén amb un xut fluix i, minuts després, el porter es va haver de lluir en un altre servei de l'exatacant de la Damm. L'Espanyol es va passar els primers minuts defensant-se, i en la primera pilota llarga, Rufo la va caçar i, amb una mitja volta, la va enviar a l'escaire de Campos. El gol no va destarotar els plans del Lleida, que continuava encerclant l'Espanyol i creant ocasions, com ara un córner olímpic de Quintillà que va estar a punt de suposar l'empat. Quan l'àrbitre estava a punt d'assenyalar el descans, en una jugada de murri iniciada per Quinti servint ràpidament una falta, Cristian Fernández va guanyar la línia de fons i la pilota va acabar al fons de la porteria després de rebotar en un bosc de cames. En el segon temps, el partit es va obrir més i les ocasions van anar rajant, sobretot en el tram final: Òscar Rubio (80') va xutar al lateral de la xarxa, mentre que un minut després Soria va engaltar un xut molt fort blocat per Campos. I en el minut 85, Quintillà va estavellar la pilota a la creueta amb una rematada acrobàtica.