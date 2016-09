La Munta es refà de l'expulsió i remunta

MUNTANYESA: Tato Burgada, Dani Sánchez, Alberto Garcia, Pere Segarra, Payán, Edu Domingo, Toni Pérez (Pau López, 79'), Escabrós, Joel (Montoro, 65'), Pedro García i Joshua (Diego, 51').SABADELL B: Arnau; Garzón, Adri, Alba, Guillem Pujol, Eric Pujol, Pau Otero (Max, 58'), Lledó, Raigón, Ñito i Juanpi (Padilla, 73').GOLS: 0-1 (23') Raigón, de penal. 1-1 (53') Escabrós, de penal. 2-1 (83') Pedro Garcia.ÀRBITRE: Fernández Fernández. T.G.: als locals Joel Martínez i Diego; als visitants Ñito i Raigón. T.V.: al local Pere Segarra (21'), per vermella directa; als visitants Raigón, per vermella directa (51') i Eric Pujol, per doble amonestació (87'). El visitant Alba va ser expulsat a la zona de vestidors en acabar el partit.PÚBLIC: 900 espectadors.COMENTARI. La Muntanyesa allarga l'agonia del Sabadell B aconseguint una valuosa victòria remuntant. El filial arlequinat es va avançar en l'acció de penal i expulsió provocada i executada per Raigón, però, tot i gaudir de diverses ocasions, no va mantenir el resultat. Gran part de la culpa la va tenir el fet que el mateix Raigón fos expulsat per un cop de colze dins de l'àrea visitant, cosa que va provocar l'empat. A les acaballes, amb deu contra deu, Pedro va establir l'1-2 definitiu poc abans que el visitant Pujol també fos expulsat per doble amonestació.

m.a. rodríguez