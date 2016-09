El temps afegit i la fusta, els millor aliats del Sant Andreu

SANT ANDREU: Segovia, Llamas, Méndez, Noguera, López, Jorge (Sekou, 60'), Alcover (Santolalla, 86'), José (Guerrero, 68'), Arjona, Luismi i Toro.GRANOLLERS: Ivan, Mur, Eric, Valls, Javi González, Burgos (Fran, 79'), Héctor, Roland, Alex Gil (Joel, 63'), Cañadilla (Jandro, 74') i Cano.GOLS: 0-1 (31') Cano. 1-1 (66') Arjona. 2-1 (92') Santolalla.ÀRBITRE: Calle Martínez. T.G.: als locals Jorge, Alcover; als visitants Héctor, Alex Gil i Cañadilla. T.V.: al visitant Javi González (88') per doble groga.PÚBLIC: 800 espectadors.COMENTARI: El Sant Andreu es va aliar amb la fortuna i va tornar a endur-se els punts en el temps d'afegit contra un Granollers que, no tant per control com per ocasions, va merèixer millor premi. En el primer temps, l'equilibri va ser la nota dominant, amb anades i vingudes que van provocar diverses ocasions, entre les quals hi va haver un xut al travesser de Cañadilla. En el segon temps, el Sant Andreu va fer l'empat en una centrada de Toro, assistència de Luismi i rematada d'Arjona. El Granollers va reaccionar i el Sant Andreu va tenir feina traient pilotes de sota els pals o veient com Roland rematava al travesser. En el tram final, contra deu, els quadribarrats van marcar el gol de la victòria en l'afegit amb un xut de Santolalla que va rebotar en un defensa. En l'última jugada, els visitants encara van enviar un córner a la fusta.

g. pérez