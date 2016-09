Maniega diu que l'ambient amb Pons “era irrespirable”

L'acomiadament de Juanma Pons encara portarà cua uns dies més després que el president expliqués ahir les raons de la rescissió del contracte de l'entrenador. Manuel Maniega admet que no hi havia una bona sintonia general amb l'entrenador i que, per tant, les raons no són “estrictament esportives”. A més, dilluns passat es van produir una sèrie de fets que han acabat amb denúncies envers el tècnic Pons i el delegat de l'equip per presumptes agressions a una empleada i a un directiu del club. Dijous hi haurà una vista al jutjat per aclarir-ho.

“Es van produir una sèrie de situacions, accions i comportaments que provocaven que l'ambient fos irrespirable”, va explicar ahir el president del Gavà, Manuel Maniega, sobre les raons principals de l'acomiadament de Juanma Pons de la banqueta del Gavà: “Les relacions entre les persones s'han anat deteriorant fins al punt que no es podien tolerar certes faltes de respecte”, hi va afegir. El màxim mandatari va explicar també que després del partit va citar l'entrenador per reunir-se dilluns i que va ser Pons, dilluns mateix, qui es va negar a presentar-se a la reunió.

Al jutjat