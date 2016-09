Un punt insatisfactori

Ja són sis partits de lliga disputats i el Nàstic encara no ha guanyat. Ahir, contra el Saragossa, en un matx viu i disputat, va mostrar més intensitat que en els últims duels i en moltes fases, sobretot en la segona meitat, va dominar més que el rival, però no va poder passar de l'empat sense gols i avui, si el Rayo Vallecano puntua contra el Getafe, continuarà cuer. Abans del descans, Uche va fallar un penal forçat per ell (44'). El Nàstic va saltar al camp conscient de la importància dels tres punts i es va mostrar elèctric d'entrada per posar un ritme elevat al partit. Un xut del valencià, desviat a córner pel porter Irureta, va ser la primera acció destacada del partit (6'). Tot seguit, Uche va controlar malament una passada de Cordero que el deixava ben situat davant Irureta. El Saragossa també volia tenir la pilota, i la lluita per la possessió era intensa. Els aragonesos van avisar en una acció en què els dubtes i la precipitació van fer que el davanter centre Ángel xutés malament davant Saja (21'). El partit no tenia un dominador clar, amb molt de joc a la zona ampla i poques arribades clares. El Nàstic, sobretot, buscava les bandes, amb Ferran Giner i Gerard Valentín, actius. En va tenir una el Saragossa –un xut de Fran aturat per Saja– i una altra el Nàstic –una centrada perillosa de Gerard Valentín desviada providencialment per Irureta– al voltant del minut 30 de joc. Però la millor oportunitat de gol va ser per al Nàstic i va arribar just abans del descans, un penal de Casado sobre Uche que el mateix davanter nigerià va xutar. Irureta, però, li va endevinar les intencions. El Nàstic no va notar en excés el cop anímic que hauria pogut suposar el penal fallat i en la segona meitat hi va posar una marxa més. Un parell de rematades de cap d'Àlex López i dos xuts d'Uche van demostrar les intencions ofensives dels grana. El Nàstic, però, havia d'estar alerta perquè, tot i que ara tenia el domini del joc, el Saragossa era perillós al contraatac. Els aragonesos van topar amb l'encert del porter Saja en una acció d'Ángel i, sobretot, en un xut de Lanzarote al qual el porter argentí va respondre amb una gran estirada. Un cop de cap del davanter visitat Ángel, desviat per poc, va ser el preludi d'uns minuts intensos del Nàstic, que va estar a prop del gol en una bona centrada de Mossa, desviada per Casado, i en una gran rematada de cap de Iago Bouzón, que va llepar la fusta. El partit també tenia moments de tensió, com ara algunes petites picabaralles i un cop de colze que l'àrbitre no va veure i que va fer sagnar Àlex López. En els últims minuts, just de forces, el Nàstic va estar a punt d'encaixar un gol, en un xut de Javi Ros, però en l'última ocasió va tenir la victòria a prop, en les accions seguides de Rharsalla i Àlex López.