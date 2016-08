Un dels primers duels de nivell, al Rico Pérez

L'Hèrcules i el Barça B, per nom i per plantilla, són dos dels aspirants clars a lluitar per pujar a segona A. Tot el que no sigui disputar les eliminatòries d'ascens serà per a ells un fracàs. Els dos equips van començar la lliga, la setmana passada, marcant territori amb dues victòries convincents, sobretot la dels alacantins al camp del Gavà (0-4), però també la dels blaugrana al Miniestadi contra un lluitador Atlètic Saguntí (3-1). Avui els dos equips es veuen les cares al Rico Pérez (a les 8), en un dels primers partits de nivell que ofereix la segona B i el més interessant, a priori, dels quatre avançats a avui de la segona jornada. Gerard López, que no pot comptar amb els lesionats Varo, Borja López, Paik i Dani Romera, a més de Marlon, que continua de baixa per motius burocràtics, admet que la victòria del debut els dóna confiança, però avisa que s'enfronten “a un dels rivals més forts de la categoria”. El tècnic blaugrana recorda, però, que la temporada passada ja hi van guanyar 0-2.

Retorn al Sagnier

No va tenir l'estrena esperada –va perdre al camp del València Mestalla de manera clara (3-0)– i per això el Prat vol avui els tres punts en el debut contra l'Eldenc al Sagnier, que tornarà a veure futbol de segona B dos anys després (a dos quarts de 8). El conjunt de Pedro Dólera vol demostrar que la derrota de la primera jornada va ser excessivament àmplia, ja que van fer mèrits per aconseguir més i van rebre dos gols en els últims minuts. L'altre partit que es disputa avançat a avui és el duel de rivalitat entre l'Atlètic Balears i el Mallorca B (a dos quarts de set).