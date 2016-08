Encert en els temps afegits

El Sant Andreu es va imposar en l'últim instant a la Muntanyesa, desafortunada en els temps afegits de les dues parts. El partit va tenir tots els ingredients que se suposen en un derbi: emoció, intensitat i la polèmica d'un arbitratge massa anticasolà. El Sant Andreu es va avançar molt aviat gràcies a un bona combinació entre Toro i Sekou. Els visitants van capgirar el resultat gràcies a un penal innocent però clar transformat per Dani i a un golàs de Toni Pérez des de la frontal. El Sant Andreu va reclamar poc després dos penals i, en el temps afegit de la primera part, va empatar gràcies a un mal rebuig aprofitat per Sekou. En la segona meitat, després d'una ocasió del visitant Joel aturada per Segovia, el Sant Andreu va ser amo i senyor del partit, i més després d'expulsió de Santos, va posar setge a la porteria de Tato i va trobar premi amb el gol de Noguera.