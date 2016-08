L'Espanyol B cau al final, quan jugava amb deu

L'Espanyol B no va poder debutar amb victòria a casa i va perdre un partit igualat i obert, en què va tenir les millors ocasions, però li va faltar efectivitat, per culpa d'un gol d'Aridai (83') poc després de quedar-se amb deu futbolistes per l'expulsió de Pipa (76'). El filial blanc-i-blau va voler imposar el seu joc des de l'inici, amb l'elaboració pacient com a arma per arribar a la porteria rival. El tècnic, David Gallego, va apostar per un mig del camp poblat de bons tocadors, com Melendo, Álex López i Borja, per intentar tenir la pilota. Després d'uns primers minuts amb poc perill, Melendo, amb un xut desviat per poc, i Marc Gual, amb una rematada al pal, van estar més a prop de marcar per a l'Espanyol B. El València Mestalla va començar a estirar una mica més les línies i en els últims quinze minuts de la primera meitat es va acostar amb perill a la porteria de Rubén, que es va haver de lluir per desviar dues rematades d'Aridai. La segona meitat va començar igual que la primera, amb domini dels locals, que van tornar a tenir bones ocasions per marcar. Antonio va haver d'intervenir en un parell d'accions per salvar dues rematades perilloses de Gual i Álex López, i va respirar alleujat quan Rivas va disparar ajustat al pal. L'Espanyol B havia perdonat i el partit va entrar en la recta final amb tot per decidir i amb un València Mestalla que tornava a rondar l'àrea rival. Els minuts finals van ser tensos i vibrants. Pipa va veure una targeta vermella rigorosa i va deixar el seu equip en inferioritat per afrontar els minuts decisius. I poc després, Aridai, amb un xut des de la frontal, va superar l'estirada de Rubén per marcar el gol que va acabar sent decisiu. L'equip de Gallego, malgrat la inferioritat numèrica, va buscar l'empat en el tram final del partit i com a millor ocasió va tenir un xut espectacular d'Aarón que va topar amb el pal.