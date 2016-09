Els primers tastets

El FC Barcelona Lassa de Georgios Bartzokas pujarà aquest vespre per primera vegada a l'escenari després d'onze dies d'entrenaments. Serà al torneig de Sant Julià de Vilatorta, que enguany estrena format pel que fa als equips de la Lliga Endesa, englobat dins del circuit de pretemporada que organitzen l'ACB i Movistar.

Així, conjuntament amb els blaugrana, des d'avui i fins diumenge els aficionats també podran veure en acció el Divina Joventut, l'ICL Manresa, el MoraBanc Andorra, el València i el Betis. Com en el cas del Barça, els d'aquest cap de setmana també seran el debut del MoraBanc en la preparació.

Els que encetaran l'escomesa seran el València de Pedro Martínez i Jaume Ponsarnau i l'ICL Manresa, a dos quarts d'una del migdia.

Tots dos ja van jugar diumenge de la setmana passada el primer enfrontament, amb triomf contra el Castelló (65-83) i el Força Lleida (77-81) en el cas del conjunt d'Ibon Navarro. El tècnic manresà, tot i jugar “a casa”, avisa: “Aquests partits són dins d'una pretemporada encaminada a arribar bé als primers quinze dies de lliga, on tenim quatre partits amb dos desplaçaments seguits en tres dies amb viatge complicat [Sevilla i Múrcia]. Volem fer-ho bé, però el torneig és un capítol més en la preparació.”

El segon enfrontament del dia, a les vuit del vespre, el jugaran el Barça i el Betis, l'equip que fins la temporada passada havia estat sempre el Sevilla, entrenat enguany per Zan Tabak.

Per part blaugrana, Bartzokas podrà disposar de tots els jugadors del primer equip llevat de Justin Doellman (Kosova) i Sasa Vezenkov (Bulgària), que està disputant el preeuropeu; del lesionat de llarga durada Shane Lawal i de Navarro, encara amb permís. És a dir, hi seran Rice, Koponen, Ribas, Oleson, Eriksson, Perperoglou, Claver, Dorsey i Tomic.

A més, completaran la convocatòria els jugadors del Barça B Stefan Peno, Rodions Kurucs, Maxi Esteban, Àlex Mazaira i Wesley Sena. Per part sevillana hi haurà Marc García, que enguany hi juga cedit pel Barça, i l'exblaugrana Boki Nachbar.