Des del perímetre

Kevin Séraphin

En declaracions a HoopsHype, el pivot francès Kevin Séraphin va desvelar que el fet que el Barça li hagués demanat temps per desfer-se de contractes [Samuels i Lawal] va ser el que va frenar el seu fitxatge: “Vaig parlar amb el mànager general i amb l'entrenador i era la meva primera opció venir. Buscava un equip per tenir minuts. Em demanaven temps, fins que un dia em van dir que no podien fer-me un lloc. Aleshores vaig buscar a l'NBA i dies després van tornar. Em volien!, però ja era massa tard.” Séraphin ha fitxat pels Pacers.

Resultat anecdòtic com ho són tots els de pretemporada ahir en el primer enfrontament del Barça de Georgios Bartzokas. Sense cinc homes del primer equip –ni Claver ni Dorsey van jugar, el primer perquè va arribar dijous i el segon per precaució– i amb un joc interior fet de pedaços –Perperoglou era el quatre i en el tram final ho va ser Eriksson–, el tarannà de l'equip va tombar en tot moment cap al perímetre. Dels cinc jugadors del Barça B només Sena (2,10 m, 1996) va tenir protagonisme; Peno i Esteban van jugar tres minuts i Kurucs i Mazaira no en van jugar cap. En els dos primers quarts (48-36), sempre amb la voluntat per travessar ràpid el camp, l'equip blaugrana es va coordinar prou bé en la passada i va trobar punts a camp obert i molt d'encert en el tir exterior (9/15 triples). En la segona meitat, en canvi, Tabak va exigir més determinació defensiva i el tercer quart va ser dels andalusos des d'un 0-12 de sortida (48-48). Amb tot, el desgast físic va pesar cada vegada més en tots dos equips i de l'elaboració mínima, del tir després d'una passada, el Barça en va dir bé per l'encert final de Rice i sobretot d'Eriksson.