Bartzokas acaba amb cinc joves del Barça B a la pista

Dijous, contra el Múrcia

El Barça Lassa tornarà a jugar un nou amistós però aquesta vegada serà a porta tancada al Palau Blaugrana contra el Múrcia, que divendres jugarà contra el Tenerife a Lleida. Per la seva banda, el MoraBanc jugarà divendres a Ponts contra el CAI Saragossa.

Si fa tres setmanes el Barça presentava el nou model de secció amb l'anunci d'una aposta decidida pels joves, ahir en vam tenir la primera mostra. És cert que faltaven sis jugadors, és cert que és pretemporada però també és cert que, contra un rival de nivell com el MoraBanc, és un fet que feia temps que no es veia. Bartzokas va posar a la pista cinc joves del Barça B (LEB Or): Peno, Kurucs –va ser titular–, Esteban, Mazaira i Sena. Entre tots cinc van estar més d'una hora en pista (60:72) i dos d'ells van estar sublims. El pivot brasiler va acabar amb 14 punts anotant amb l'esquerra i la dreta –la seva mà bona– mentre que Kurucs va exhibir el seu potencial. Tot canviarà quan arribin els jugadors que falten (Navarro, Doellman, Vezenkov, Lawal i juguin Claver i Dorsey), però, de moment, ja treuen el nas. El matx va tenir dues històries ben diferents. D'entrada els blaugrana van sortir amb un 13-2 que feia presagiar un correctiu, però els andorrans van reaccionar (13-13). La igualtat es va mantenir fins al descans (33-24), però a partir del tercer quart amb Rice fent genialitats i l'equip molt sòlid al darrere el Barça va trencar el matx. Va ser llavors quan amb una diferència al voltant dels 20 punts els blaugrana van aprofitar per repartir minuts i fer la presentació en societat de les perles blaugrana. Per la seva banda, el MoraBanc Andorra –ahir tenia les absències de Schreiner, Burjanadze i Xermadini– va notar el cansament d'haver jugat el dia abans però els falta molt camí per recórrer.