Sense boles calentes ni fredes

Si en futbol històricament es repeteix el fet que en els sortejos el Madrid sempre ho té tot a favor, sembla que en bàsquet allò de les boles calentes i fredes no passa. Ahir en el sorteig dels emparellaments de la supercopa ACB va ser el mateix Bartzokas qui va fer de mà innocent i va treure la bola del Madrid com a rival del Barça, bola que va agafar el tècnic vitorià Sito Alonso. El projecte blaugrana toparà abans del previst, i abans del que molta gent desitjava, amb el Madrid, en la segona semifinal de la competició que es disputarà a Vitòria (21.30 h) el divendres 23 de setembre. Abans (19 h), l'equip amfitrió, el Laboral Kutxa, s'enfrontarà amb l'Herbalife Gran Canària. La final es disputarà el 24 de setembre (19 h). Tots els partits es veuran per Movistar Plus.

El Barça defensarà el títol que va aconseguir la temporada passada al Martín Carpena de Màlaga en guanyar l'equip local, l'Unicaja (80-62), amb l'MVP Pau Ribas com a líder. De fet, l'equip blaugrana és el que més vegades ha guanyat aquesta competició (6).

Pablo Laso, que aprofitant que havia vingut a Barcelona per assistir al sorteig va ser present junt amb el seu ajudant Paco Redondo en la contundent victòria que el Barça va clavar al MoraBanc Andorra a Sant Julià de Vilatorta, va explicar ahir la dificultat de jugar contra el Barça. El tècnic blanc va definir el nou equip blaugrana com un gran bloc, amb fitxatges en posicions clau i un gran entrenador. Laso, però, també va explicar els canvis que hi ha hagut al seu equip: “L'any passat ens va faltar estabilitat en el joc interior, i pensàvem que calia fer un pas endavant, els jugadors que han vingut són gent contrastada.”

