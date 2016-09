“Sóc i em sento un líder”

Tot i que ja ha debutat amb la samarreta del Barça, ahir es va fer la presentació oficial de Tyrese Rice, el jugador que s'ha fitxat per ser l'estrella d'aquest equip. El nord-americà, que ha fitxat per dues temporades, no amaga aquest rol i el vol assumir: “Vaig parlar amb Bartzokas a l'estiu i també ho he fet ara i ell el que espera de mi és que sigui un líder, que aporti energia, que uneixi l'equip, i estic molt content amb el paper de líder i em sento còmode en aquest rol pel meu caràcter.” El mateix Rice va reconèixer que la relació amb el Barça ve de fa temps: “S'han fet molts esforços per les dues parts i hem discutit molt en els dos últims anys per poder ser aquí.” El base blaugrana, que ha estat en diferents països, diu que a Barcelona s'hi podria quedar per sempre: “No em definiria com un rodamón del bàsquet, però sí que penso que he fet cada any un pas en la meva carrera, aquí al Barça sí que m'hi veig per sempre.”

L'equip no està tancat