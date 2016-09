“Aquí hi busco l'estabilitat”

La de Víctor Claver ha estat la primera de les tres incorporacions que ha fet fins ara el Barça Lassa per reforçar la plantilla. L'aler pivot (2,06 m, 1988), que ha firmat fins al 2019, era un fitxatge estratègic, per la seva condició de peça de formació i perquè era una petició expressa de Georgios Bartzokas, amb qui va rendir a gran nivell el curs passat, al Lokomotiv (9,4 punts, amb 40% en triples, i 5,9 rebots en 26 minuts l'Eurolliga passada). L'estímul de continuar a les ordres del tècnic grec també va fer que Claver prioritzés el club blaugrana, que, això sí, va haver de pagar el València, que era qui tenia els drets a l'ACB: “Que ell vingués aquí em va ajudar a decidir-me perquè sé com treballa i és una garantia per continuar en la mateixa línia de la temporada passada”. En aquest sentit, no va amagar que havia rebut diverses ofertes de l'Eurolliga, com ara la del Panathinaikòs –va arribar a tenir-hi un acord verbal– o la del Madrid. “Hi van estar interessats, però el València tenia els drets i això va influir en les converses”, va subratllar.

Sense límits