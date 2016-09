Claver debuta amb triomf

El projecte de Bartzokas continua fent passos endavant. Ahir, ala localitat aragonesa de Montsó, el Barça Lassa va signar un altre triomf, tot i ser, gràcies a quatre punts finals de Tomic en l'últim minut, quan els blaugrana perdien 59-61. Va ser el debut de Víctor Claver, que va acabar amb tres punts en els 28:18 minuts que va estar a la pista, on va fer 1/4 tirs de dos, 0/2 triples, 1/1 lliures, 7 rebots i 5 de valoració. També va jugar Dorsey. No ho van fer, però, el capità Navarro, que tot just fa quatre dies que s'entrena, ni Ribas, amb molèsties físiques. Aquesta vegada no van tenir tant protagonisme els joves del Barça B, ja que Kurucs va estar 3:26 minuts a la pista; Sena, 7:08, i Esteban i Mazaira ja no estaven convocats. El millor va ser el serbi Peno, amb 3/3 triples en 17:49 minuts. Eriksson tampoc va jugar gaire (4:30). El matx va començar amb Markovic i l'ex-ACB Toolson dominant en atac (4-9), i la reacció va venir a través de Rice i del domini interior de Tomic. També va tenir bons minuts Koponen i, a partir de llavors, la igualtat es va establir fins al tram final. Quan faltaven cinc minuts per al desenllaç, semblava que el Barça trencaria el matx amb dos triples de Peno (55-50), però el Zenit va reaccionar (59-61). Tot i així, va ser insuficient.