Galilea ja no és president dels veterans.

El màxim responsable dels veterans del Barça José Luis Galilea ha renunciat al càrrec per motius professionals. Des d'aquest estiu l'exjugador del Barça des del 1989 fins al 1996, és cercapromeses de l'NBA, on treballa per als Pacers. En les pròximes setmanes es farà una assemblea per escollir el nou president dels Veterans.