De l'odi a l'amor

Petteri Koponen, que en la presentació oficial d'ahir va assegurar que li poden dir Kop, va mostrar la seva satisfacció per formar part d'un club com el Barça. D'entrada, esportivament parlant Koponen, que ha signat un contracte per a les tres temporades vinents, va destacar la versatilitat i la possibilitat que té Bartzokas de fer-lo jugar amb Rice: “Amb el Tyrese hem jugat junts al Khimki i hem demostrat que podem jugar junts a la pista, tenim molt bona entesa a la pista i podem jugar amb i sense pilota, depenent del que vulgui el tècnic o de quin sigui el rival.” El finlandès també s'ha convertit en un mirall per als més joves, tot i que només té 28 anys i no pensa a retirar-se al Barça: “Encara sóc jove i el que he de fer és treballar fort perquè em queda corda per a estona; als joves els ajudo en el que puc, tenen molt de talent i futur al Barça si continuen treballant.” El jugador finlandès és ambiciós per a aquest curs: “Volem guanyar-ho tot, podem tenir una bona temporada si treballem.”

Koponen també va tenir un moment de confessió quan va explicar que quan era petit odiava el bàsquet per culpa de la seva mare: “Era una jugadora internacional i havia d'anar a veure els seus entrenaments i no m'agradava gens, odiava el bàsquet, però amb el temps em va anar agradant i ara n'estic enamorat.”

Koponen també va parlar de la selecció finlandesa, on ha jugat diverses vegades, i va dir que l'esport de la cistella està en creixement al seu país: “Fa anys era un somni poder arribar a jugar contra els millors, però ara ja hem estat en tres europeus i en el mundial del 2014, on hi havia 10.000 aficionats de Finlàndia.” Koponen considera que el fet que ell jugui al Barça pot fer que compatriotes seus vagin al Palau i al Camp Nou. Per la seva banda, el director esportiu, Rodrigo de la Fuente, va explicar que coneixia el jugador de fa temps: “El conec des que jugava a Itàlia, és molt versàtil, serà una gran arma en el joc exterior, sempre s'ha implicat molt allà on ha jugat.”

Ribas ja s'entrena