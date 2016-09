Bèlgica i Hongria ja tenen el bitllet

Hongria i Bèlgica es van afegir a Rússia com a seleccions classificades per l'Europeu de l'estiu vinent. Els hongaresos, amb Hanga com a màxim anotador (18 punts) va tombar un Luxemburg sorprenent que va errar el triple per forçar la pròrroga. Bèlgica no va patir per superar Suïssa amb l'ACB Tabu com a estrella (20 punts). Qui encara no va poder assegurar el seu bitllet va ser Polònia que va perdre sorprenentment a casa contra Bielorússia amb Lampe (10) i Waczynski (2/10 tirs de camp) desencertats i un Gielo -pivot del Joventut- discret (4). Georgia va superar a Eslovàquia amb autoritat i es jugarà la primera plaça a l'última jornada contra Montenegro -es va desfer sense despentinar-se d'Albània-. Un dels dos pot ser a l'Europeu com un dels quatre millors segons classificats. Pels georgians van destacar els pivots del MoraBanc Shermadini (12 punts i 6 rebots) i Burjanadze (7+6). El millor va ser Shengelia (31). L'andorrà Schreiner (3) va estar malament igual com la seva Àustria a Alemanya (78-58), qui es jugarà a Holanda la classificació per l'Europeu. D'altra banda, el blaugrana Doellman no va evitar el correctiu de Kosova a Ucraïna (100-61) en un partit jugat a Vílnius (Lituània). El Capità Amèrica va fer 13 punts (3/7 de 2 i 1/2 triples) i 2 rebots en 33:22 minuts. Ucraïna es jugarà la primera plaça en la darrera jornada contra Eslovènia que ahir va superar Bulgària sense Vezenkov, que ja entrena amb el Barça.