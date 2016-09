El Barça mira el mercat

Al llindar de l'inici oficial de la temporada –d'aquí a 48 hores disputarà la semifinal de la supercopa contra el Madrid–, al Barça Lassa li ha arribat el primer contratemps important. L'accident de trànsit que va tenir Koponen li impedirà jugar d'entrada aquest torneig i, depenent dels resultats de les proves que se li facin, la baixa podria prolongar-se alguns partits més.

Tenint en compte la particularitat de la posició de base –el finlandès estava cridat a donar relleus de qualitat a Rice–, el club ha començat a mirar el mercat amb atenció, per si la seva absència fos més llarga del previst. Així ho va confirmar el mànager general, Rodrigo de la Fuente, ahir a Madrid, després de la presentació oficial de l'exercici 2016/17: “Nosaltres hem d'estar preparats per a aquest tipus de coses. Hem tingut mala sort, que ell agafés el taxi i que un boig fes això, però són coses que passen.” Un dels noms que estan ara sobre la taula, segons l'executiu, és Ludde Hakanson, cedit al Fuenlabrada i que acaba de disputar el preeuropeu amb la selecció sueca. “És una opció recuperar-lo”, hi va afegir. Sigui com sigui, primer cal saber què té realment

Koponen: “De moment, hi ha bones notícies perquè de les proves que li han fet un altre cop aquest matí està millor. Però hem de ser

prudents.” La via a utilitzar ara de segon base serà la de Pau Ribas, que ja ho va fer amb Arroyo lesionat el curs passat.

La pretemporada