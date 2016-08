“És un honor i un orgull dur aquesta samarreta”

L'exterior finlandès Petteri Koponen, un dels nous fitxatges del FC Barcelona Lassa, va explicar a Barça TV les seves sensacions una vegada concretada la seva arribada al club i després dels primers entrenaments a les ordres de Bartzokas.

“Quan vaig saber que hi havia interès vaig preguntar si realment hi havia possibilitats. El Barça és un club molt gran. Tot el món el coneix i és un honor que mostrés interès pel meu treball. És un dels millors equips del món. Estic molt orgullós de portar aquesta samarreta. Quan tot es va concretar a Finlàndia els mitjans n'anaven plens.” El jugador, que va revelar que els companys li deien Kop, es definia com “una persona social i oberta”. “M'agrada parlar al vestidor. Fins ara tot és perfecte, tot el món intenta ajudar-te si tens un problema i ja he trobat pis. Tot va perfecte”, va dir. Va tenir, també, paraules per a Bartzokas: “Vol que anem a poc a poc, no vol forçar-nos des del principi. De moment, tot va molt bé. Personalment estic molt motivat i espero poder contribuir molt al conjunt.”