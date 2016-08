“Tenim bona mentalitat i el mateix objectiu”

A punt de complir-se la primera setmana de Tyrese Rice (1m80, 1987) com a jugador del Barça Lassa, el nou base de l'equip va fer un primer balanç a Barça TV.

“Haver vingut és la millor decisió que podia prendre, per a la meva família i per a mi. Sóc en un lloc on podré tenir els meus fills amb mi, i serà més fàcil per a la meva família visitar-me. I també tindré sol”, va dir rient. “En la major part de la meva carrera he jugat en llocs on feia fred.” De Moscou a Barcelona. “Tothom m'ajuda i m'estan fent molt fàcil la meva adaptació aquí.” Rice, que explicava que Bartzokas li ha demanat que sigui un líder, que faci jugar i fer sentir bé els companys, es referia al que s'ha trobat al vestidor. “Tenim bona mentalitat i tothom té el mateix objectiu.” Unes aspiracions que es basen només a “guanyar.” “Aquest és un club històric i la gent vol que guanyis i espera que ho facis. Et pressionen per guanyar, i és normal que sigui així”, va afirmar el jugador, que va destacar que amb el nou format de l'Eurolliga cada partit serà sempre més dur que l'anterior.