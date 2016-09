Poder empordanès

Maverick Viñales va estrenar el seu palmarès de victòries a Moto GP amb una exhibició en el circuit de Silverstone. El pilot empordanès ja havia demostrat al llarg de tot el cap de setmana un alt grau de competitivitat, però ahir va sorprendre tothom en una cursa en què va quedar sense rivals en només tres voltes. Viñales, que disputa la seva segona temporada a Moto GP i que va ser campió del món de Moto 3 el 2013, havia sumat el seu primer podi aquest any a Le Mans, on va ser tercer, i ara es converteix en el vuitè pilot català de la història que guanya una cursa de la categoria reina del mundial.

La prova va començar de manera accidentada. En el segon revolt, Loris Baz va tocar-se amb Pol Espargaró. Els dos pilots van acabar a terra, motiu pel qual l'organització va ensenyar la bandera vermella. El vallesà va ser evacuat de seguida en llitera, però el pilot francès va haver de ser atès sobre l'asfalt. Finalment, després de passar pel centre mèdic, els especialistes van descartar lesions greus, tot i que cap dels dos pilots es va poder reincorporar a la segona sortida.

Crutchlow va defensar bé la posició preferent en el segon inici de cursa. Márquez s'havia tocat amb Scott Redding en la primera sortida i havia perdut alguns llocs, però aquest cop no es va deixar sorprendre i va arribar al primer revolt quart, superat també per Valentino Rossi i Dani Pedrosa. Viñales va passar a l'acció i abans del final de la primera volta ja s'havia posat primer, posició que ja no va abandonar la resta de la cursa. Márquez devia intuir que l'empordanès volia fer la seva tot sol i va seguir-li el rastre. En la cinquena volta era Rossi qui es posava segon, però Viñales ja tenia aleshores dos segons d'avantatge. I la diferència no faria més que augmentar en una cursa que el jove empordanès va copiar de les que Pedrosa solia fer quan competia a 250 cc. Viñales va seguir la traçada sense desviar-se'n ni un mil·límetre i va pilotar a un ritme inabastable per als seus rivals, que ja no el van veure més.

Darrere seu començava una batalla pròpia de Moto 3 per la resta de llocs del podi. Les patacades entre cinc pilots van ser antològiques. Márquez, d'entrada, s'ho mirava des de la barrera, però va demanar torn en la catorzena volta, la mateixa en què Andrea Iannone va caure i va acomiadar-se de la lluita. La batalla del lleidatà amb Rossi va ser per sucar-hi pa. Els dos pilots es van arribar a tocar, per bé que l'incident no va anar més enllà. Márquez va poder superar l'italià i després Crutchlow, que no es va donar per vençut i va pressionar el català. A dues voltes del final Márquez sortir de la pista i es va reincorporar cinquè. Ja només va tenir temps de superar Dani Pedrosa per acabar quart i perdre només tres punts respecte de Rossi, que va acabar tercer rere Crutchlow.