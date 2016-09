Rossi vol manar a casa

Valentino Rossi va sortir reforçat de la cursa de Silverstone. Tot i perdre el duel cos a cos contra Marc Márquez, la sortida de pista del pilot lleidatà a dues voltes del final va permetre que el pilot italià li retallés tres punts en la classificació general. La diferència entre els dos pilots és ara de 50 punts, i en queden 150 per disputar-se (sis curses). L'italià confia que la pròxima cursa del mundial l'ajudi a mantenir viva la lluita pel títol mundial. I és que el circuit de Misano, on es disputarà el tretzè gran premi de la temporada, és a només 40 quilòmetres de la seva població natal, Urbino. “El pròxim cap de setmana a Misano serà el millor de la temporada, perquè és la meva cursa, és casa meva. [...] Hi haurà un bon ambient: molts seguidors, la gent del meu voltant i també molta pressió”, assegura l'astre italià, que ha pujat deu cops al podi de Misano, amb sis victòries incloses.

Márquez, però, creu que també pot fer un bon resultat en aquest circuit, on ja va guanyar l'any passat: “Té un traçat revirat i lent. Espero lluitar pel podi, si treballem bé durant el cap de setmana.” La nòmina de possibles vencedors, però, no s'acaba aquí. Amb set vencedors diferents aquesta temporada –cosa que no passava des del 2006–, tot és possible a Misano, començant per la possibilitat que Maverick Viñales repeteixi l'extraordinària victòria de Silverstone. L'empordanès es va convertir en el vuitè pilot català que guanya una cursa de la categoria reina, però sobretot es va reivindicar com a candidat al títol mundial en un futur a curt termini. També Cal Crutchlow arriba a la cita en bona forma després d'una victòria a la República Txeca i un segon lloc a la Gran Bretanya. Qui, en canvi, no viu el seu millor moment és Jorge Lorenzo, que només ha assolit un podi en les sis últimes curses.

Pel que fa a la resta de catalans, Dani Pedrosa continua buscant la primera victòria en una temporada en què només ha assolit dos podis. Pol Espargaró no tindrà problemes per reaparèixer malgrat l'espectacular caiguda –afortunadament, sense conseqüències– que va tenir a Silverstone. El seu germà Aleix espera conservar les bones sensacions de l'última cursa i Tito Rabat continua la seva adaptació a la categoria.