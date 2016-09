Ho va donar tot

Àlex Rins va aconseguir un formidable segon lloc a Misano que el situa a només tres punts del líder del campionat de Moto 2, el francès Johann Zarco. El pilot català va ser líder més de mitja cursa –entre les voltes 6 i 24–, però a tres voltes del final el va superar l'italià Lorenzo Baldassarri, que va aconseguir la seva primera victòria en el mundial.

Zarco va conservar la primera posició en la sortida. Després del primer revolt es produïa la caiguda d'Àxel Pons i Xavier Simeon per una toc entre tots dos. Poc després era Thomas Luthi qui sortia de la pista, tot i que hi va poder tornar amb alguna posició endarrerida per evitar la sanció. La lluita entre Zarco, Lorenzo Baldassarri, Franco Morbidell i Luthi va permetre que Rins atrapés aquest grup. En la cinquena volta, el català ja era segon, mentre que Zarco havia caigut fins al sisè lloc. En la volta següent, Rins assolia el lideratge amb volta ràpida inclosa (1:38.280) i obria uns metres d'avantatge respecte dels seus perseguidors. Rins va repetir volta ràpida en la novena volta (1:37.892) i incrementava el seu avantatge fins a dos segons. Zarco rodava a la cua del grup perseguidor, en el qual Baldassarri, Sam Lowes i Morbidelli intentaven que el català no s'escapés. Els avançaments entre Lowes i Morbidelli van permetre que Baldassarri marxés sol a la caça de Rins. El va atrapar a quatre voltes del final i, dues voltes després, assolia el lideratge.

Rins no es conformava amb un segon lloc excel·lent que ja era per al campionat, i en l'últim volta va pressionar l'italià per superar-lo. En el dotzè revolt, però, va tenir un ensurt en sortir de la pista. En l'errada hi hauria pogut perdre bous i esquelles, però Rins va poder tornar a la pista i conservar la segona posició. Zarco va tenir temps d'avançar Luthi i Morbidelli, i es va beneficiar de la caiguda de Lowes per acabar quart.

Edgar Pons i Isaac Viñales tampoc no van acabar la cursa i Àlex Márquez, desè classificat, va ser el segon millor català de la prova. Xavi Vierge va ser dotzè.