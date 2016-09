Bona nit i tapa't

El Gran Premi de Singapur estava marcat en vermell en les agendes de Maranello. Ferrari no vol cloure el curs sense assolir, pel cap baix, una victòria –la noblesa hi obliga–, i la cursa nocturna del sud-est asiàtic era l'ocasió més clara. Doncs haurà de ser un altre dia. O un altre any. La barra estabilitzadora posterior de l'SF16-H de Sebastian Vettel es va trencar en la Q1. Sense temps per redreçar la geometria del cotxe, el vencedor del GP de Singapur del 2015 sortirà l'últim.

Ferrari encara podia jugar la carta de Kimi Räikkönen –segon en la Q1–, però en la Q2 i la Q3 el finlandès no va poder ensumar el ritme dels Mercedes i els Red Bull. L'altre bòlid vermell sortirà cinquè, un lloc des del qual la victòria –fins i tot el podi– es veurà molt llunyana.

Errada de Hamilton