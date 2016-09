Una victòria de les grosses

Cinc curses ha necessitat Nico Rosberg per fortificar-se i recuperar el lideratge de la F-1 en detriment del seu company Lewis Hamilton. Comença un minicampionat nou, intens, de només sis curses, amb l'aspirant en plena forma i el campió necessitat d'aquella espurna que, pel que sigui, sembla haver perdut.

Rosberg va completar un cap de setmana pletòric –la seva volta ràpida en la Q3 encara ressona– amb una victòria tan sòlida que no s'hi pot oposar res. Ni tan sols el fet que Daniel Ricciardo li retallés vint segons en deu voltes gràcies a una aturada a boxs extra. Perquè Rosberg –que hauria pogut copiar l'estratègia– va administrar primer l'avantatge i quan va fer falta va donar el gas suficient per preservar el triomf sense comprometre els frens, el taló d'Aquil·les dels Mercedes en aquesta pista.

Aviat va quedar clar que Rosberg, Ricciardo, Hamilton i Räikkönen es jugarien els llocs de podi. Fernando Alonso va fer un tap considerable en el cinquè lloc i quan va canviar rodes per primer cop els seus perseguidors (Kviat i Verstappen) ja eren a més de 10 segons de Räikkönen. La defensa que el rus va fer de la posició davant del jove holandès –els dos protagonistes del polèmic intercanvi de pilots a mig curs– va ser numantina i neta. Tant, que va obligar Verstappen a avançar la segona aturada a boxs per desfer-se de Kviat (volta 28). En aquesta fase, Räikkönen va aprofitar que els Mercedes respectaven l'ordre de no castigar els frens per avançar Hamilton i, de seguida (volta 33), posar el tercer joc de gomes –poc abans ho havia fet Ricciardo, però no encara Rosberg, que va trigar una volta més– i, amb l'estratègia, protegir-se més de l'anglès.

Sebastian Vettel va aprofitar el fet que ja sortia últim per posar motor i caixa de canvis nous. A més, va iniciar la cursa amb el compost tou (el més dur dels disponibles), que va estirar fins a la volta 25 –ja era cinquè–, i va canviar-lo per l'ultratou buscant recuperar el cinquè lloc i protegir-lo en el tram final. L'estratègia va ser bona. També la de Sergio Pérez, que va aprofitar el pas pel pit lane rere el cotxe de seguretat per desfer-se de l'ultratou i posar un tou que va resistir fins a mitja cursa. Això, en la pràctica el mexicà va fer la cursa amb dos jocs i va obtenir el premi del vuitè lloc, rere Fernando Alonso, que a vuit voltes del final va cedir el sisè lloc a Verstappen.

En la volta 46, Mercedes va desencadenar un atac estratègic buscant que Red Bull i Ferrari entressin en pànic. Va fer entrar Hamilton per posar un joc de supertous. Ferrari va mossegar l'ham i va cridar Räikkönen –que tenia 27 segons d'avantatge i 15 voltes per gestionar-los– i el finlandès va perdre el podi tornant a la pista rere el Mercedes. Red Bull va fer el mateix i va cridar Ricciardo per protegir-se de Hamilton –tots tres van posar el supertou– però la cadena reactiva es va acabar aquí perquè Mercedes –vist el que havia passat amb Hamilton i Räikkönen– no va cridar Rosberg –26 segons d'avantatge respecte a Ricciardo– perquè l'alemany hauria tornat a la pista segon i li va aconsellar que gestionés l'avantatge i que forcés al màxim al final. Després d'unes voltes de tensió (Ricciardo retallava entre 3,5 i 2,5 segons per gir) el pneumàtic supertou de l'australià va anar perdent rendiment i Rosbberg va dosificar els esforços a la perfecció.