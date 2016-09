Pepe Oriola perd pistonada en la general a Singapur

El pilot barceloní de Lukoil Seat va ser tercer en la primera cursa de les TCR Series a Singapur –una de les proves de suport del gran premi de F-1–, però va perdre pistonada en el campionat perquè no va puntuar en la segona. Pepe va caure fora dels punts després d'una topada amb Gianni Morbidelli (West Coast Honda). Per acabar-ho d'adobar, els comissaris esportius li van imposar un boxs a través per haver provocat la col·lisió, i va ser catorzè. El seu germà petit, Jordi, va tornar al campionat amb l'Opel de l'equip Target i va ser dotzè i onzè en les dues curses. En la general, ara mana James Nash (Lukoil Seat), amb 229 punts, al davant de Stefano Comini (Leopard VW, 227) i Pepe Oriola (213).