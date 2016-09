“És un repte guanyar-me un lloc en aquest equip”

Crec que en atac puc aportar força associació amb els altres jugadors i força arribada a la porteria

Ha estat l'únic reforç del Barça Lassa aquest estiu. Pau Bargalló ha arribat a un club campió amb 22 anys i està disposat a lluitar per fer-se un lloc a l'equip i ajudar el conjunt a seguir guanyant títols.

Fa unes setmanes que és al Barça, com va la pretemporada i l'adaptació?

La veritat és que va molt bé, els companys m'han ajudat molt en l'adaptació, i això és d'agrair. Encara estic treballant en els nous aspectes tàctics i en l'entesa amb els nous companys, però faig una valoració molt positiva d'aquest primer tram de temporada, i es presenta molt il·lusionant.

Hi ha alguna cosa que l'hagi sobtat, que no s'esperés?

No, ja m'ho esperava tot més o menys així, ja havia parlat amb jugadors com en Marc Gual i ja m'havia comentat com serien les coses, i la veritat és que m'he trobat tot com m'esperava, més o menys.

Ha arribat molt jove al primer equip del Barça, és un repte important fer-s'hi un lloc amb tantes figures?

Sí, és clar que sí. Els dos últims anys al Liceo crec que em vaig consolidar com a jugador en un gran club, i ara és un gran repte guanyar-me un lloc aquí, en aquest equip, amb aquests companys que tinc, però de moment les coses estan anant molt bé i segur que sortiran bé.

Suposo que l'objectiu és guanyar títols amb l'equip...



Evidentment, quan arribes al Barça l'objectiu principal és guanyar tots els títols possibles, i per a això treballarem durant tot l'any, per intentar aconseguir-ho.

Hi ha algun títol en especial que li faci més il·lusió?

Com sempre dic, tots els títols són molt importants, però potser la copa d'Europa sí que seria un somni fet realitat... Poder arribar a la final i guanyar-la.

En l'aspecte més personal s'ha fixat algun objectiu per a aquest primer any com a blaugrana?

En l'aspecte personal, l'adaptació. Adaptar-me tan aviat com sigui possible. Crec que està anant molt bé la meva adaptació. Els meus objectius són col·lectius i, com he dit, són guanyar tots els títols possibles.

Ha jugat un parell d'amistosos, va entrant en la dinàmica de l'equip i dels sistemes de joc?

Em sento molt còmode amb l'equip, amb els jugadors, que s'associen de meravella, i em sento molt còmode jugant. Crec que he encaixat bé en l'esquena de joc.

El sistema de treball als seus últims equips, comparat amb el del Barça, és molt diferent?

És clar que el nivell de professionalitat ha anat augmentant. Al Noia, els jugadors, tot i no ser professionals, s'ho prenen com a professionals, però no disposes dels mateixos horaris ni les mateixes estructures per poder fer el que fem en aquests clubs com el Liceo i el Barça. Sí, aquí hi ha professionalitat al cent per cent.

Què pot aportar al conjunt blaugrana?

Crec que en atac puc aportar força associació amb els jugadors i força arribada. Em considero un bon assistent i aquí hi ha bons rematadors. Crec que puc aportar això en atac.

Com es definiria com a jugador?

Com un jugador polivalent, com ja n'hi ha en aquest equip. Puc jugar tant en posicions més defensives com més atacants. L'any passat ja vaig jugar al Liceo més enrere i, després, a la selecció espanyola vaig jugar més endavant.

I si hagués de destacar la millor arma, la seva millor qualitat?

Doncs potser seria això de l'associació que puc fer amb el joc en equip, l'associació, les assistències...

I alguna cosa que hagi de seguir treballant i millorant?

Moltíssimes coses [riu]. Tinc moltes coses a millorar, però me les guardo per a mi per no donar pistes al rival.

És el germà de Jordi Bargalló, tot un referent en l'hoquei sobre patins, és complicat ser-ho?

No, és molt fàcil, perquè és la facilitat de tenir-lo al costat. Aquests últims dos anys al Liceo, i tota la meva vida, m'ha anat ajudant a millorar. Jo no tinc cap tipus de pressió per ser el seu germà, al contrari, tinc totes les coses bones que m'ha ensenyat i que he après d'ell.

Els dos darrers anys ha estat amb ell al Liceo. Li ha ensenyat molt més que quan estaven en equips diferents?

Sí, és clar. Durant tota la meva vida m'ha ajudat en detalls, i després de veurem en els partits m'anava dient coses, però no té ni punt de comparació amb aquests dos últims anys que he estat al seu costat, i han estat dos anys molt intensos en aquests aspecte. Des del primer dia he après moltíssimes coses d'ell, i crec que en gran part li dec molt del que sóc.

Ens pot dir alguna cosa que hagi après d'ell?

Moltíssimes, però potser la que més destacaria és la capacitat de sacrifici en tots els entrenaments. Sigui dilluns, sigui divendres, sigui una setmana de més nivell de partit o una setmana qualsevol. Des del minut 1 fins que s'acabava l'entrenament sempre el veia treballant al màxim... Això és el que més destacaria del que he après d'ell.

Espera que algun dia es parli d'en Jordi com el germà d'en Pau Bargalló?

[Riu] Aquest dia no crec que arribi mai, perquè ell és més gran, però bé, jo espero també fer una gran carrera com ha fet ell i intentar algun dia poder arribar al seu nivell.

Suposo que ja té ganes de començar la competició oficial amb el Barça?

Estem esperant ansiosos la supercopa, encara estem millorant coses i ens falta una setmana per acabar de fer retocs, però tothom té moltes ganes de començar la competició, i el primer que ve és la supercopa. Tots tenim moltes ganes de disputar-la per guanyar-la.