El Reus i el Vendrell, a la final

El Reus Deportiu La Fira i el Moritz Vendrell jugaran aquesta nit (21 h) la final de la lliga catalana al pavelló de les Comes d'Igualada. Els roig-i-negres van derrotar 4-8 el Barça B en la primera semifinal, mentre que els vendrellencs van superar per la mínima (1-2) el Vic en la segona. El Barça B va sortir sense cap tipus de pressió i va marcar dos gols molt seguits i va situar el 2-0 en el minut 6. Els reusencs van reaccionar de seguida, van capgirar el partit i passat el minut 15 de joc guanyaven 2-3. En la segona meitat, semblava que els roig-i-negres podrien sentenciar aviat, però el Barça es va apropar (4-5) i no va ser fins als darrers deu minuts que el Reus es va tornar a distanciar. El Vendrell va disposar de les primeres ocasions, i primer va desaprofitar una falta directa i després va marcar el 0-1 en el minut 5. Abans del descans, el Vic va tenir una falta directa, però també la va desaprofitar. En la segona meitat, els penedesencs es van tornar a avançar i els osonencs van buscar escurçar la diferència. Van enviar una falta directa al pal i, poc després, van fer l'1-2, però no van poder empatar.