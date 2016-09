El Barça, el Reus i el Vic, amb el camí europeu traçat

La Casa de la Cultura de Mieres (Astúries) va ser l'escenari del sorteig de les competicions europees de clubs en què van quedar definits els quatre grups de la lliga europea amb la participació de tres equips catalans, el Barça Lassa, el Vic i el Reus Deportiu entre els setze millors. En el grup A hi figura el Vic, que ha quedat emparellat amb el Benfica –vigent campió–, el Wasken Lodi i el Diessabach. El Barça jugarà en el grup B amb el Porto, el Bassano i el Merignac, i el Reus, en el grup C, juntament amb el Forte dei Marmi, l'Sporting i el Dinan Quévert. En el grup D hi competiran el Liceo, l'Oliveirense, el Breganze i la Vendéenne. En la lliga europea femenina, el Palau de Plegamans disputarà l'eliminatòria preliminar amb el Darmstadt, mentre que el Voltregà i el Manlleu accedeixen directament a la següent volta. Ahir també es va sortejar la fase preliminar de la copa CERS, amb els següents emparellaments amb participació catalana: Viareggio-Moritz Vendrell; Coutras-Recam Làser Caldes; Noia Freixenet-Follonica; i Igualada-Biasca. El Vilafranca Capital del Vi ja està classificat per a la següent eliminatòria.