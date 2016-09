El Vic perdona i ho paga car

El Vic va perdonar en les accions a bola aturada –dos penals i dues directes sense premi– i va perdre ahir a Reus contra el Liceo per 4-2 la primera semifinal de la supercopa d'Espanya. Els gallecs, més efectius i amb Xavi Malián inspirat sota els pals, jugaran per tercera vegada seguida la final. Durant el primer tram, el Vic havia estat sòlid al darrere i perillós al contraatac i havia fallat un penal –Presas–, però va abaixar una mica més la guàrdia a mesura que passaven els minuts. Carballeira va estavellar la bola al pal de la porteria de Camps (20') i, en l'acció posterior, Presas també va llançar al pal. En el 23', Toni Pérez, massa sol, va batre Camps amb un xut creuat (1-0). El Vic va reaccionar tot just sevir de centre. Llorca, molt incisiu, va marcar de mitja volta (1-1). El Liceo es va situar al davant en el minut 32 mitjançant Josep Lamas, en el rebuig d'una directa llançada per ell mateix –10a del Vic–. Un minut abans, Bancells no va marcar en la desena gallega. El Vic va fallar el seu segon penal i Torres, en canvi, va clavar el 3-1 en una assistència de Coy. Camps va aturar una directa a Coy (39') –blava a Burgaya– i Presas, en un contraatac, va donar esperances (3-2). Llorca, però, no va marcar en la 15a del Liceo i Di Benedetto, sense porter, va fer el 4-2 quan el Vic tenia cinc jugadors de pista ja a la desesperada.