El Reus La Fira il·lusiona

El Reus Deportiu La Fira va eliminar ahir el Barça, el campió de les últimes cinc edicions, amb tres gols de falta directa –3/3– de l'infal·lible Raül Marín i jugarà avui (18 h) la final de la supercopa d'Espanya contra el Liceo, botxí del Vic en el primer duel de la jornada. Els fitxatges i el títol de la lliga catalana van atraure el públic reusenc al Palau d'Esports –uns 1.400 espectadors– i l'equip d'Enrico Mariotti, certament, va respondre amb un triomf de prestigi i molt ben treballat que il·lusiona. El Reus va saber nedar i guardar la roba contra un Barça menys explícit en la resolució que en altres ocasions perquè el portuguès Pedro Henriques va fer un gran partit a pesar de fallar en el segon gol. Els de Mariotti, molt perillosos en atac amb Marc Torra omnipresent i Raül Marín excels en la bola aturada, van evitar les desconcentracions habituals que el Barça penalitza amb derrotes. El primer temps va ser espectacular i alhora frenètic, amb ocasions contínues a totes dues bandes, fruit de transicions rapidíssimes. Res a veure amb el partit que abans havien jugat el Liceo i el Vic. Malgrat això, la qualitat dels dos porters va evitar un resultat més ampli. Marc Torra, molt motivat i actiu, va tenir el primer un contra un davant d'Egurrola (6') i el porter va respondre amb encert. El Barça també arribava, i Pau Bargalló, tot sol, va tenir una gran ocasió. El Reus va fer una bona primera part, tant al davant, el seu teòric gran actiu aquest curs, com al darrera. Però va cometre un error en defensa i el Barça el va penalitzar. Bargalló, inspiradíssim, va servir una gran assistència –mig gol– a Matías Pascual (0-1). Els locals van replicar amb contundència transformant una falta directa arran de la desena falta visitant. Marín va trobar la fórmula davant del seu excompany Egurrola (1-1). El Barça va mirar de controlar més el joc en el segon temps i va arribar amb perill però sense encert. El dispendi físic del primer temps per part de tots dos equips es va saldar amb directes per acumulació de faltes. El Barça va cometre la quinzena i Marín, un altre cop, va trobar el forat –a baix a la dreta– per superar Egurrola (2-1). En l'acció següent, el Reus va cometre la desena. El porter local Henriques es va precipitar sortint a buscar amb l'estic la bola. Álvarez el va driblar amb facilitat i va marcar a porta buida. En el 44', els blaugrana van fer la vintena falta i Marín, paradigma de la sang freda, va tornar a batre Egurrola per tercer cop en tres intents, tota una gesta (3-2). El porter, el millor del món, va fer aturades de molt de mèrit durant tot el duel –sobretot una a Ollé i una altra a Àlex Rodríguez a boca de canó–, però va sortir perdedor del seu duel particular amb Marín.