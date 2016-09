L'OK Lliga fa un pas endavant

L'OK Lliga –“la millor lliga del món”, segons el president de la federació espanyola, Carmelo Paniagua– va fer ahir la seva posada de llarg a la Seu Vella de Lleida, un marc incomparable, davant del seu inici imminent dissabte vinent.

Les novetats televisives, tot i que sabudes, són les que van marcar l'acte institucional, en el qual hi va haver una nombrosa assistència de directius, tècnics i jugadors, i va ser presentat per la periodista de La Xarxa Anna Freixa. Hi va participar també l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, que va obrir l'acte.

La Xarxa, precisament, protagonitza la gran novetat, amb la inclusió de la televisió de manera regular i prefixada en la competició. Cada dissabte a la una del migdia, la cadena, a través del dial 159 de Movistar+ (àmbit català) i també a través de les televisions locals que en formen part –una de les quals és El Punt Avui TV– emetrà el partit de la jornada. El Moritz Vendrell-Barça Lassa (13 h) viurà dissabte el bateig de foc. “És la millor presentació de la millor lliga del món també per les novetats que proposa, pioneres en l'hoquei sobre patins”, va afirmar orgullós el president de la Federació Espanyola de Patinatge (FEP), Carmelo Paniagua.

A banda de l'acord amb La Xarxa, tots els partits de la competició es podran presenciar en directe a través d'OK Liga TV, en virtut d'un acord entre la FEP, l'Associació de Clubs d'Hoquei sobre Patins (ACHP) i l'empresa del sector StreamAMG.

El FC Barcelona Lassa ha estat el campió de les últimes quatre edicions de la lliga.