El tercer bitllet, objectiu mariner

L'Atlètic Barceloneta coincidirà en el grup B de la lliga de campions amb el vigent campió de la competició, el Jug Dubrovnik croat del barceloní Xavi Garcia, i amb el totpoderós Pro Recco italià, el club amb el potencial econòmic més elevat del continent. El grup es completarà amb el Partizan de Belgrad serbi i dos equips més provinents de les fases prèvies. El grup A va quedar configurat per l'Olympiacòs grec del català Albert Español, el Szolnoki hongarès, el Niça francès i l'Spandau de Berlín.

Els tres primers classificats accediran a la final a sis que es tornarà a disputar a Budapest (25-27 de maig) i en què els catalans confien a tornar, com en la darrera edició. El tècnic mariner, Chus Martín, reconeix que en una competició com la lliga de campions no es poden esperar rivals còmodes i considera que “el Jug i el Pro Recco estan per sobre de la resta i lluitaran per les dues primeres posicions i la resta per l'altra plaça”. La duresa real del grup no se sabrà fins que se sàpiguen els dos clubs que el completen.

D'altra banda, el CN Sabadell, l'altre representant català en la màxima competició continental, s'estalvia la primera eliminatòria i entrarà en acció en la segona, i si la superés disputaria per primera vegada la fase de grups.

El CN Terrassa, a Nàpols