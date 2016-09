La gala de l'Asobal, a Pamplona

La lliga Asobal celebrarà avui a Pamplona, com a prèvia a la primera competició oficial, la supercopa, la seva gala de presentació de la temporada, que servirà també per lliurar els premis als millors jugadors de la lliga 2016/17. Serà una ocasió especial per als barcelonins Adrià Figueras (Fraikin Granollers), escollit per l'afició com el millor pivot de l'últim campionat, i Viran Morros (FC Barcelona Lassa), el millor defensor. També rebran els guardons de l'última temporada els altres dos jugadors del Barça Lassa triats en les seves respectives posicions com els millors de la lliga: Wael Jallouz (lateral esquerre) i Raúl Entrerríos (central).

El altres premiats seran Cupara (porter de l'Abanca), Ángel Fernández (extrem esquerre del Naturhouse), Dos Santos (lateral dret del Villa de Aranda), Javier Muñoz (extrem dret del Villa de Aranda) i Rafael Guijosa (entrenador de l'Ademar).

El Barça Lassa de Xavi Pascual va viatjar ahir cap a Pamplona amb tots els nous fitxatges després d'una estada de pretemporada a Encamp (Andorra). El seu rival en les semifinals serà demà el conjunt local, l'Helvetia Anaitasuna (2/4 de 9).