Comiat prematur de Muguruza

La primera gran sorpresa de l'obert dels Estats Units va arribar en la tercera jornada amb l'eliminació de la tercera favorita, Garbiñe Muguruza, en el seu segon partit. La catalana d'origen veneçolà va perdre contra la letona Anastasija Sevastova –48 del món–, en dos sets, per 7-5 i 6-4. Muguruza mai va trobar el ritme del partit, no va tenir confiança en el seu joc i va arribar a cometre 38 errades no forçades. En les seves quatre aparicions en el US Open, la campiona de Roland Garros mai ha superat la segona eliminatòria. En el primer set va lluitar i va tenir possibilitats de guanyar-lo, però una errada en un cop senzill va fer que l'acabés perdent. El segon el va iniciar malament i es va trobar amb un 4-1 en contra. Muguruza va reaccionar i es va situar amb 5-4 i el servei al seu favor per empatar, però el va acabar cedint i va perdre el set i el partit, i va quedar fora de la competició.

Marcel Granollers també es va acomiadar del US Open en la segona eliminatòria, i ho va fer contra el segon favorit, Andy Murray. El barceloní va intentar oposar resistència al campió olímpic, però va ser derrotat per 6-4, 6-1 i 6-4 en dues hores i vint-i-dos minuts. En el primer set, l'escocès es va avançar molt aviat, ja que en el segon joc va trencar el servei del català. Granollers el va recuperar en el novè joc (5-4) i va tenir el servei al seu favor per empatar el set. Murray li va tornar a fer un break i es va emportar el primer parcial després de més d'una hora de lluita. El segon set va ser més fàcil per al segon cap de sèrie, que després de l'1-1 inicial va guanyar cinc jocs seguits en trencar dos cops el servei de Granollers. El tercer va ser més igualat i només en el novè joc l'escocès es va avançar i va certificar la victòria.

Ramos, eliminat